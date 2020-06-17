Ради парада 80 ветеранов посадили на карантин, а в Москве устроили огромные пробки

Участники Великой Отечественной войны, которые должны оказаться рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада Победы на Красной площади, были отправлены в Подмосковный санаторий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки к мероприятию.

80 ветеранов войны были изолированы в рамках принимаемых мер безопасности для предотвращения заражения вирусом первого лица. Как отмечает агентство, это направлено не только на то, чтобы убедиться, что они не заражены коронавирусом, но и чтобы они не заразились им в эти 14 дней.

Отметим, что в социальных сетях распространяются сообщения о пробках в Москве, которые вызваны репетицией парада Победы 24 июня. По данным «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в центре достигает 9 из 10 баллов. Некоторые пользователи отмечают, что в них стоят и машины скорой помощи.

Приоритеты — Евгений Ройзман (@roizmangbn) June 17, 2020

Ранее, Путин уже встречался с представителями общества вживую на Поклонной горе, однако, по данным «Коммерсанта», все присутствовавшие на ней также были подвержены двухнедельной самоизоляции.