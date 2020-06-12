Рошаль напомнил про поправки, одновременно жалуясь Путину на дела против врачей

В ходе церемонии награждения званием Героя труда президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль пожаловался Владимиру Путину на уголовное преследование врачей в Калининграде.

«Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года», — передают его слова «Ведомости». Отметив, что давить на судей он не хочет, Рошаль также заявил, что мог бы выступить на одном из заседаний, чтобы «объяснить, почему это все неправильно».

Кроме того, в ходе своего выступления он связал преследование медиков в России с тем, что ещё не приняты поправки в Конституцию. По его мнению, они нужны, чтобы доказать правоохранительным органам преданность врачей стране. «Залогом этого является Конституция, и чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю, по разделу здравоохранения, тем будет лучше для страны», — пояснил он.

При этом, как отмечает газета, Рошаль был единственным в маске и перчатках на церемонии с участием Владимира Путина. Сам глава государства защитную маску также надевать не стал.