"Уважаемый Шарман Шарипович": Путин забыл имя главы Киргизии. Там сегодня выборы

В ходе встречи президентов Киргизской Республики и Российской Федерации в Сочи, которая прошла 1 октября, Владимир Путин забыл, как зовут его коллегу, и решил назвать его «Шарманом». На это обращает внимание Kaktus.media.

«Уважаемый Шарман Шарипович, очень рад Вас видеть. Мы вынуждены были откладывать Ваш визит в связи с пандемией, но все-таки работа продолжается, жизнь продолжается», — говорит Путин под камеры в начале беседы.

Проблема заключается в том, что президента Киргизии зовут «Сооронбай Шарипович Жээнбеков» и почему российский лидер решил назвать его именно «Шарманом», неясно. Причем из телевизионных сюжетов этот момент вырезали, пропустив вступительное слово Путина.

При этом ЦИК Киргизии объявил о начале выборов в парламент Республики. Сейчас большинство там занимает Социал-демократическая партия Кыргызстана, от которой на пост президента избрался Жээнбеков.

Издание отмечает, что Путин не первый раз путает имена своих визави, например, главу Якутии Айсена Сергеевича Николаева он называл «Александром Сергеевичем», а предыдущего главу Якутии Егора Борисова — губернатором «Егоровым».