В Кыргызстане сменили премьер-министра

В Кыргызстане премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал агентства 24.kg.
Источники агентства утверждают, что Боронов подал заявление на имя президента о своей отставке, а парламент страны проголосовал за назначение премьером Садыра Жапарова.
В пресс-службе парламента подтвердили, что Жапаров был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.
Отмечается, что Жапаров отбывал уголовный срок в колонии за организацию несанкционированного митинга в Караколе и за захват в заложники губарнатора региона.
Напомним, сегодня ЦИК Кыргызстана объявил нелегитимными результаты прошедших выборов.