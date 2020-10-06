В Кыргызстане сменили премьер-министра

В Кыргызстане премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал агентства 24.kg.

Источники агентства утверждают, что Боронов подал заявление на имя президента о своей отставке, а парламент страны проголосовал за назначение премьером Садыра Жапарова.

В пресс-службе парламента подтвердили, что Жапаров был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.

Отмечается, что Жапаров отбывал уголовный срок в колонии за организацию несанкционированного митинга в Караколе и за захват в заложники губарнатора региона.

Напомним, сегодня ЦИК Кыргызстана объявил нелегитимными результаты прошедших выборов.