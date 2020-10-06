В среду назначат главу временного правительства Кыргызстана

7 октября в Парламенте Кыргыстана будут рассмотрены ряд выдвинутых оппозицией кандидатов на пост временного главы правительства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Мирлана Бакирова. Сегодня на экстренной встрече была определена процедура выборного мероприятия.

Бакиров отметил, что текущая обстановка говорит о необходимости перехода к мажоритарной системе избрания депутатов.

5 октября Центризбирком страны заявил, что в Жогорку Кенеш пройдут только четыре партии, но оппозиционеры не признали такой исход, в результате чего в Бишкеке начались многотысячные протесты.

Позже ЦИК признал итоги выборов недействительными.