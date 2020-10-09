Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке: контроль СМИ, войск, комендантский час

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился ввести на территории столицы Республики режим чрезвычайного положения. Это подразумевает под собой формирование на территории города специальных вооруженных формирований, контроль за публикациями в СМИ, запрет на увольнения по собственному желанию, введение комендантского часа ограничение въезда и выезда, а также движения транспорта в черте столицы.

Режим ЧП будет прекращен в восемь часов утра 21 октября. В ходе него некоторые жители будут лишены права покидать свое жильё, в городе запрещены любые массовые мероприятия от митингов до спортивных или развлекательных. Кроме того, власти могут ввести особый порядок использования связи, а также проверять документы и досматривать весь транспорт кроме дипломатического.

Утверждается, что эти меры вводятся «исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек».

Перед тем как ввести режим ЧП, Жээнбеков поменял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии: вместо Райимберди Дуйшенбиева эту должность занял Таалайбек Омуралиев. Также своего поста лишился председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев. В отставку ушел весь состав правительства, включая премьер-министра Кубатбеком Бороновым.

До того президент пообещал провести новые выборы в парламент Республики и покинуть свою должность, как только в стране установится законная власть.

После прошедших в Киргизии выборов в парламент страну охватили массовые протесты. В стране различных политических формирований. ЦИК Республики обещает назначить даты новых выборов до 6 ноября.