На фоне протестов президент Киргизии уволил кабмин и главу нацбезопасности

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил премьер-министра Кубатбека Боронова в отставку. Вместе с ним распущено и всё правительство Республики. Пока не сформирован новый состав кабмина, они остаются исполняющими обязанности.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики “О Правительстве Кыргызской Республики” от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов», — сообщает его пресс-служба.

Основанием для отставки стало заявление самого Боронова.

Также в отставку отправлен председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Жээнбеков заявил о намерении оставить свой пост в связи с массовыми протестами из-за выборов в парламент страны после того как будет сформирован новый состав правительства Республики. «Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества», — говорил он.