Похищение губернатора, Киргизия, Фургал, Путин-миротворец. Главное к 9 октября

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост, как только будет сформирован новый кабмин. Старый он намерен отправить в отставку. Также он сказал, что ЦИК должен объявить новые парламентские выборы:

«Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. (...) После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики».

Президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана приехать 9 октября в Москву «для проведения консультации» при участии их российского коллеги Сергея Лаврова.

ФБР задержало 13 человек, которые планировали похитить губернатора Мичигана Гретхен Уимер, передает «Би-би-си». Генпрокурор штата Дана Нассел заявила, что они связаны с радикальной группировкой «Стражи росомахи». По её словам, задержанные планировали собрать 200 человек, взять штурмом здание местного правительства и захватить в заложники Уимер, либо напасть на её дом. Также Нассел вменяет членам группы планы разжечь «гражданскую войну». Отмечается, что задержанные, в частности, следили за резиденцией Уимер и собирали средства на взрывчатку.

К экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу после жалоб на зрение пустили офтальмолога, передают «РИА Новости» со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву. Врач выписал ему рецепт на очки и сказал, что у пациента хорошие показатели для его возраста.

Мэрия Комсомольска-на-Амуре согласовала поступившую заявку на проведение шествия в поддержку Фургала. Митинг пройдет в субботу, 10 октября. Заявленная численность — одна тысяча человек, передает «Интерфакс».

Газета Le Monde сообщила, что Германия и Франция согласовали санкционный «список Навального»: туда якобы вошли девять человек из Кремля и силовых структур и предприятие, разрабатывающее «Новичок». Санкции предполагают замораживание всех связанных с ними активов и запрет на въезд.

Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана из-за поддержки страной террористов и её ядерной программы. «США замораживают активы 18 крупнейших иранских банков и запрещают им осуществлять расчеты, проходящие через территорию США», — поясняет в своем Twitter экономист Сергей Алексашенко.

Власти Москвы пригрозили штрафами за непредоставление списка сотрудников, отправленных на уделенную занятость или за «противоречивую информацию» о них, сказал руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире «Россия 24».

Неизвестный подключился к онлайн-заседанию комитета по внешней политике парламента Дании, выдав себя за непризнанного президента Беларуси Светлану Тихановскую. У него не работала камера, и через 40 минут конференция была прекращена, потому что участники «поняли, что что-то не так». Сама Тихановская накануне провела три встречи с главами МИД Австрии, Болгарии и Греции, сообщает её пресс-служба.