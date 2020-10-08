Нидерланды и Британия поддержали санкции против Кремля из-за отравления Навального

Министры иностранных дел Великобритании и Нидерландов Доминик Рааб и Стеф Блок выступили с поддержкой предложения своих коллег из Германии и Франции, предложивших ввести персональные санкции против окружения Владимира Путина из-за отравления главного критика Кремля Алексея Навального.

«Доказательства неоспоримы. Великобритания стоит плечом к плечу с её немецкими и французскими партнерами в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального», — сказал Рааб. Он также добавил, что, несмотря на наличие такой возможности российские власти не стали расследовать отравление оппозиционера, а другого «правдоподобного объяснения» кроме причастности РФ он не видит.

«ОЗХО подтвердила использование “Новичка” при атаке на Навального. Неважно кем и где, использование химического оружия недопустимо. Мы разделяем вывод Германии и Франции, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал в своем Twitter Блок.

Ранее Германия и Франция выступили с совместным заявлением о необходимости ввести персональные санкции против россиян, близких к Кремлю. Они отметили, что нет никаких других объяснений произошедшего кроме причастности к отравлению российского руководства. Вопрос о том, было ли отравление или нет, на котором до сих пор настаивают в Москве, там считается решенным после соответствующего заключения ОЗХО, подтвердившего применение химического оружия.

Как писал Sobesednik.ru, в России тем временем в отравление Навального верят лишь 25% респондентов исследования «Левада-Центра».