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Навальный против Шрёдера, Pussy Riot, Асад о своем убийстве. Главное к 8 октября

Политика
08:26, 08 октября 2020

Навальный против Шрёдера, Pussy Riot, Асад о своем убийстве. Главное к 8 октября
Герхард Шрёдер и Владимр Путин // Фото: Global Look Press
Герхард Шрёдер и Владимр Путин // Фото: Global Look Press

В Москве задержали двух членов Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Как уточнил вскоре «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, обоих выпустили из ОВД под обязательство о явке. Юрист также пояснил,  что причиной задержания стал несогласованный пикет (статья 20.2 КоАП РФ). Накануне Pussy Riot поздравили Владимира Путина с Днем рождения, вывесив флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях госучреждений.

6 октября Алексей Навальный в интервью Bild сказал, что экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является «мальчиком на побегушках у Путина» и «получает тайные платежи», уточнив, что доказательств последнего у него нет. Также он прокомментировал слова политика, заявившего об «отсутствии достоверных фактов» в деле об отравлении Навального: «Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело — быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц».

Теперь Шрёдер подает в суд на немецкое издания за распространение порочащих сведений (это было интервью, и к нему за комментарием журналисты Bild не обратилась). Однако шквал критики это не остановило. Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что многим немцам стыдно за поведение Шрёдера. Он обратил внимание, что экс-канцлер зарабатывает на российском нефтегазовом бизнесе, а его слова о Навальном — попытка «сгладить» конфликт и участие в «сокрытии ответственности», передает DW.

Тем временем Франция и Германия намерены совместно выдвинуть новые персональные санкции против россиян из-за отравления Навального боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Это обусловлено тем, что данные подтвердили в ОЗХО. «Россия до сих пор не предоставила удовлетворительных объяснений. В связи с этим мы полагаем, что иного правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вовлеченности и ответственности России, не существует», — говорится в заявлении глав МИД двух стран Жана-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса (цитата по Reuters).

Возглавляющий Сирию Башар Асад в интервью РИА Новости прокомментировал слова Трампа, что в начале президентства он рассматривал возможность ликвидировать Асада: «Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового», — сказал сирийский лидер, отметив, что и в дальнейшем «следует ожидать от американцев чего-то похожего».

В Минздраве Киргизии заявили, что в ходе протестов за помощью медиков обратились 1002 человека. Как минимум один человек погиб. Власти и дружинники отчитываются о предотвращении мародерства минувшей ночью. 

На загоревшемся накануне военном складе в Рязанской области продолжают взрываться снаряды. Как пишет ТАСС со ссылкой на неофициальные источники в экстренных службах, взрывы происходят каждые 20 секунд.

Как пишет NBC, полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили под залог в миллион долларов. Суд над ним пройдет в марте 2021 года. Смерть Флойда послужила поводом для массовых протестных акций по всей стране и появлению в публичном поле примеров других людей, погибших в результате действий правоохранительных органов США.

Тема: Сирия

Теги: #Санкции #Навальный #Франция #Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

Рубрика: Политика

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