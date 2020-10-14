WSJ подтвердила отправку в Карабах сотен сирийских наемников, связанных с Турцией

Боевики из Сирии, связанные с турецкими властями, действительно были переброшены в зону боевых действий Нагорный Карабах, подтверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Ранее об этом говорили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сотни сирийских боевиков в союзе с Турцией присоединились к боям между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, еще сотни готовятся к отправке»,

— говорится в сообщении американского издания. По данным их собеседников, сирийцы переправляются в Карабах с середины сентября, хотя сам конфликт начался 27 сентября. Многие эксперты считают, что он был заранее спланирован Азербайджано-Турецкой стороной.

«Отправка в Ливию или в Азербайджан стала обыкновенным явлением. Людям уже все равно, за кого или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги», — поясняет один из наемников. Сообщается, что им платят по две тысячи долларов в месяц, но условия войны в Карабахе многих не устраивают, так как они несут слишком серьезные потери.

Собеседники газеты говорят, что часть боевиков уже отправились обратно в Сирию, а другая настаивает на этом.

Кроме того, источник в турецком руководстве рассказал, что Анкара снабжает Азербайджан ещё и своими ударными беспилотниками. Об этом также ранее говорили в армянском руководстве.

Турция свое участие в конфликте отрицает, однако на официальном уровне поддерживает Азербайджан.