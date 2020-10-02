Студенты на замену, санкции от ЕС, наемники в Карабахе. Главное к утру 2 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил заявление Кремля об участии в войне в Карабахе наемников из Сирии. По его словам, 300 человек были переброшены туда через турецкую территорию для участия в конфликте на стороне Азербайджана, передает ТАСС. Все они так или иначе связаны с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Он также сказал, что Владимир Путин располагает такими же данными.

«Это поведение [Турции] недостойно страны — члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. В данном случае красная линия уже пересечен», — уверен Макрон.

Представители Франции и Германии, отвечающие за права человека, сделали совместное заявление с требованием к российским властям «освободить Юрия Дмитриева и положить конец атакам на гражданское общество в России». Они уверены, что решение ужесточить наказание историку на 10 лет за месяц до освобождения не является правосудным и говорит о желании руководства страны «заставить замолчать» людей, говорящих о сталинском терроре и исследующих его.

«Господин Дмитриев и его работа заслуживают нашей поддержки. Мы потрясены приговором», — говорится в сообщении.

Макрон заявил, что Евросоюз в начале декабря введет против Турции санкции, если не последует «конструктивного» ответа на их призывы к прекращению односторонних действий против Кипра и Греции. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пояснил, что санкции не были введены, так как Европа хочет «дать шанс политическому диалогу». Напомним, что невведение санкций против Турции является причиной, по которой Кипр голосует против санкций в адрес режима Лукашенко.

При этом сам санкционный список по Беларуси был согласован. Туда вошли 40 человек из руководства страны, но самого диктатора в него включать не стали (в отличие от санкций Канады и Великобритании). Макрон пояснил, что самого Лукашенко не включают в список только ради того, чтобы было с кем вести диалог по урегулированию кризиса и освобождении политических заключенных: «Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — считает французский лидер.

Платежная система Visa вводит обязательное для всех банков пополнение карты по номеру телефона. Это следует из письма, разосланного банкам, знает «КоммерсантЪ». Предполагается, что это начнет действовать уже с 30 сентября 2021 года. Эксперты считает, что таким образом Visa намерена конкурировать с Системой быстрых платежей Центробанка.

Газета «Известия» сообщает, что учителей столичных школ, которые входят в зону риска, после внеплановых расширенных каникул (с 5 по 18 октября) заменят студенты педагогических вузов. Старших педагогов сделают «тьюторами» для начинающих, что, предположительно, позволит продолжить учебный процесс в прежнем ритме и обезопасить учителей.