Мэрия требует перевести на удаленку не 30, а 50% людей. Это только про офисы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что долю сотрудников предприятий, которые трудятся дистанционно, необходимо увеличить с 30 до 50%. Судя по всему, 30% — обязательно, а 50% — рекомендация. Крайний срок начала удаленки — 5 октября.

Также он разъяснил, что это условие пока касается только тех работодателей, у которых сотрудники работают в офисе. Работников кафе, баров, магазинов, промышленности и прочих это не коснётся.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Вводимая мера позволит уменьшить число людей, которые ходят по улице, на 1,8-2 миллиона человек. В столичной мэрии считают, что это позволит снизить скорость распространения болезни.