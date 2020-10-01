Собянин: В случае наплевательского отношения высока вероятность жесткого карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ВГТРК заявил, что власти не собираются применять жесткие ограничения в случае, если ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону.

Пока мэр не видит необходимости в ужесточении мер. «А если мы будем наплевательски ко всему этому будем относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая», — цитирует Собянина ТАСС.

При этом градоначальник сам же спрогнозировал ухудшение ситуации в столице. «Сейчас видна серьезная динамика. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к трем тысячам в сутки», — приводит слова мэра «Москва 24».