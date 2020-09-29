Британия и Канада запрещают Лукашенко и его сыну въезд и замораживают их активы

Великобритания и Канада вводят персональные санкции против восьми членов белорусского руководства, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко. Об этом говорится на сайте английского правительства.

«Сегодня Великобритания и Канада посылают однозначный сигнал, вводя санкции против жестокого и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности лиц, виновных в бандитских действиях против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека»,

— говорит глава МИД Великобритании Дминик Рааб.

Согласно санкциям, представленные в них лица лишаются возможности въезда в Великобританию и Канаду, а все их активы на территории этих стран замораживаются национальными властями. В список на настоящий момент включены Александр и Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Никого из ЦИК Беларуси в этом списке пока нет.

В МИД отмечают, что Лукашенко стал первым главой государства, которого включают в санкционный список. Там уверены, что Лукашенко проигнорировал все призывы к началу мирного диалога с оппозицией, «удвоив свои жестокие репрессии».

В течение двух лет Британия также намерена удвоить до 1,5 миллиона фунтов поддержку белорусским правозащитниками и независимым СМИ.