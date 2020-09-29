Белорусский канал распространил фейковую новость о номинации Лукашенко на Нобеля

Белорусский телеканал ОНТ позаимствовал у российского агентства выдуманных новостей «Панорама» информацию о том, что Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. «Журналисты» почти дословно скопировали текст фейковой новости, не распознав в ней иронию, и даже не указали источник, а вместо этого добавили: «Достойный кандидат!»

ОНТ в своем Telegram-канале сообщает, что выдвинула Лукашенко некая «член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко». Предположительно, этот человек существует лишь на страницах «Панорамы», которая её придумала.

Государственный телеканал не только упоминает её, но и приводит мотивировочную часть: «По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны», — это они также решили «одолжить» у сатириков из «Панорамы».

При этом цитировать «Галину Коваленко» ОНТ все-таки не стал, хотя, по версии псевдоСМИ, «она» заявила, что Лукашенко «больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве», а остальные претенденты «притянуты за уши».

Напомним, что ранее на Нобелевскую премию мира по-настоящему были выдвинуты Алексей Навальный, Дональд Трамп и Владимир Путин.

Жертвами шутников из «Панорамы» регулярно становятся и ведущие государственных телеканалов в России, а также многие интернет-СМИ, иногда фейковые их новости «всплывают» в российских СМИ через несколько лет, а алкогольный дистрибьютор «Красное&Белое» даже требовал от «Панорамы» удалить новость о том, что они якобы благодарят протестующих в Беларуси за беспрецедентную раскрутку их бренда (бело-красно-белый флаг является символов протеста).