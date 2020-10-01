Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам

Креативный редактор Sobesednik.ru записал видеообращение, в котором назвал новый приговор историку Дмитриеву растлением общества.

Накануне Верховный суд Карелии сразу на 10 лет (с 3,5 до 13 лет) увеличил срок главе регионального «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого ранее сочли виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Об истинном значении такого приговора для России и своем отношении к историку в видеобращении для Sobesednik.ru рассуждает публицист и писатель Дмитрий Быков.

— В дело вступила тяжелая артиллерия в виде обвинения в педофилии. И оно принципиально удобно. Во-первых, достаточно одного слова «ребенок». Ребенок — это святое. Ведь, когда ребенок сказал... Он же врать не будет, правильно?

Но вот что странно — автоматически любой противник ФСБ у нас является либо педофилом, либо наркоманом. Это наводит на некие размышления. И все на самом деле объясняется очень просто: по этим обвинениям «закатать» человека необычайно легко. Подошел ты к ребенку, даже если к собственному, погладил по голове — ты педофил. Подбросили тебе наркотики — наркоман. Это и в 70-е годы так было, и сейчас так есть. Ничего принципиально нового.

А с Дмитриевым, понимаете, какая проблема. Наши дети, которые обучались в Московской киношколе на Шаболовке, очень часто ездили с ним на раскопки: и в Сандармох, и на Соловки. Получается, мы своих детей доверяли педофилу, у которого в жизни, кстати, не было ни одного подобного эпизода? И мой сын с ним ездил. А я Дмитриеву очень благодарен за то, что после этих поездок Андрей всякий раз возвращался не просто потрясенный — он видел эти следы массовых захоронений, расстрелов, пыток. И он начинал понимать историю России несколько иначе, наглядно.

Обычай лепить на врагов режима самые постыдные ярлыки — палка о двух концах. Это все-таки колоссальное растление общества. И то, что Дмитриева называют педофилом, совершавшим развратные действия в отношении ребенка — это такое растление страны, подобного которому я, пожалуй, не припомню.

Если так пойдет дальше, у этого режима не останется ни одного легального противника. А все его противники будут автоматически объявляться извращенцами. Поневоле закрадывается мысль — если человек живет здесь и до сих пор не уехал, то он точно извращенец.

А самому Юрию Дмитриеву я хотел бы сказать: