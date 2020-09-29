Верховный суд Карелии поднял срок заключения Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет

Юрию Дмитриеву, возглавляющему отделение «Мемориала» в Карелии, увеличили срок заключения сразу на 10 лет, а статьи, по которым историка оправдали в районном суде, отправлены на пересмотр. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката его приемной дочери Игоря Петрова.

Ранее Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его приговорили к 3,5 годам колонии. Верховный суд Карелии сегодня изменил наказание по этой же статье на 13 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее Дмитриева признали невиновным по обвинениям в развратных действиях (135 УК), в использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографиии (242.2 УК) и в хранении оружия (часть 1 статьи 222). Эти дела отправлены на пересмотр в районном суде.

Процесс проходил в закрытом режиме.

В 2018 году Дмитриева оправдывали, осудив за хранение оружия (кусок ствола от старого охотничьего ружья), однако вскоре решение было отменено и разбирательство началось вновь. Все это время историк находился под стражей.

Ключевое обвинение основывается на девяти снимках приемной дочери в голом виде (об их распространении речи не идет) сделанных в течение нескольких лет. Также ему вменяют то, что он несколько раз касался промежности дочери. Сам Дмитриев пояснил, что делал всё это для наблюдения за болезнью дочери, которая была подтверждена врачами и от которой она в это время лечилась.