Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Петрозаводский городской суд приговорил карельского историка Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения.

Как пишет ТАСС, приговор был вынесен в соответствии с частью 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

При этом с Дмитриева сняли обвинения в развратных действиях (статья 135 УК), использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографиии (статья 242.2 УК) и хранении оружия (часть 1 статьи 222). По словам адвоката историка, Виктора Ануфриева, исходя из того, что Дмитриев уже пробыл в заключении 3 года и 2,5 месяца, его срок истечет примерно через 3,5 месяца.

В 2016 году Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении 11-летней падчерицы. В деле фигурировали фотографии, признанные порнографическими. Сам историк объяснил наличие снимков необходимостью наблюдать за развитием девочки, которая на момент удочерения была сильно ослаблена.

В апреле 2018 года суд оправдал мужчину по статьям о развратных действиях и детской порнографии, но признал виновным по статье о хранении оружия, под которым подразумевался непригодный для использования обрез. Тогда Дмитриева приговорили к двум годам и шести месяцам.

В январе 2020-го историка отпустили под подписку о невыезде.