Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога. К такому выводу пришли лингвисты Института русского языка Российской академии наук и доктор психологических наук, профессор МГУ Вероника Нуркова, изучившие расшифровку триалога, передает «Новая газета».

«Несовершеннолетний ребенок в диалоге с двумя взрослыми, которые ясно и настойчиво демонстрируют, каких ответов они ожидают, оказывается в ситуации коммуникативного давления», — поясняют в своей экспертизе ряд лингвистов РАН. По их мнению, в вопросах содержались все необходимые сведения, чтобы у девочки сложилось понимание, чего от неё хотят собеседники: «Если ответ не соответствует ожиданиям, следователь задает вопрос снова и снова, в результате девочка выбирает более нейтральный вариант, который не был ее собственным ответом».

Госпожа Нуркова из МГУ обращает внимание, что слова ребенка идут вразрез с поведением, свойственным пережившим травмирующий опыт людям. При этом действия психолога, присутствовавшей во время беседы указывают на то, что она «исходила из презумпции истинности сообщаемой [девочкой] информации», что говорит о её непонимании её функции в беседе.

Напомним, что Юрия Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, в развратных действиях, в изготовлении порнографии, а также в хранении оружия. Ранее его уже оправдали по статьям о порнографии и развратным действиям. Прокуратура запросила для него 15 лет колонии.