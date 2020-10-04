"Турция хочет продолжить геноцид армян": Пашинян уверен, Карабахом всё не закончится

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что в войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе участвует и Турция. Он считает, что международная реакция показывает понимание западными политиками масштаба проблемы, а если они оценят ситуацию неверно, «Европе следует ожидать Турцию возле Вены». Об этом он сказал в рамках большого интервью немецкому изданию Bild.

Лидер Армении привел три важнейших, по его мнению, причины, почему конфликт является проблемой мирового масштаба: во-первых, из-за присутствия наемников из Сирии, привлекаемых Турцией для поддержки Азербайджана. Во-вторых, участие турецкой армии, что вкупе с её политикой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии «показывает империалистическую политику Турции, действия которой направлены на восстановление Турецкой империи». Третьей причиной он назвал угрозу повторения геноцида армян:

«Я считаю, что через 100 лет Турция вернулась в Южный Кавказ, чтобы возобновить геноцид армян, который случился в Турции осенью 1915 года».

Пашинян уверен в независимости Нагорного Карабаха: он приводит довод, что отделение от Азербайджана было столь же законным, как отделение самого Азербайджана от СССР — «так что, если Нагорный Карабах является частью Азербайджана, то Азербайджан принадлежит Советскому Союзу».

Поясняя свои слова о геноциде армян, премьер отмечает, что это не просто историческое желание Турции, а необходимость для их «империалистической» политики, так как Армения и Карабах сейчас являются «цивилизационным фронтом» перед дальнейшим продвижением Анкары вглубь материка, «и если международное сообщество не отреагирует должным образом на этот факт, следует ожидать Турцию возле Вены».