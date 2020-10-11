Алиев заявил, что Турция должна участвовать в переговорах по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг заявления, что Турция руководит его действиями, отметив необходимость её участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме, юридической или де-факто, — это уже вопрос технический», — приводит слова главы государства РБК. Он также отметил, что «активная и очень четкая» позиция турецкого лидера Рэджепа Эрдогана по конфликту между Азербайджаном и Арменией играет «исключительно позитивную» роль. Это, по его словам, касается, в том числе вопроса урегулирования ситуации в Карабахе.

Он также отметил, что скорость, с которой было принято соглашение о прекращении огня в регионе в Москве, говорит о том, что решение согласовано только с ним, и в процессе не участвовали представители Баку.

Напомним, что Турция активно поддерживает Азербайджан с первого дня военных действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз утверждал, что турецкие военнослужащие руководят действиями азербайджанцев и поставляют им вооружение и наемников из Сирии.

Заключенное накануне мирное соглашения было нарушено сторонами уже в первые сутки: сегодня ночью в городах продолжились бомбежки, а стороны вновь стали обвинять друг друга в обстрелах.