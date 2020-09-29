Пашинян: Военными Азербайджана руководят турки, а Анкара готовится ввести войска

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в эфире телеканала «Россия-1», заявил, что турецкие военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, операция по вторжению в Нагорный Карабах была заранее спланирована, а Армения лишь защищается.

«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону,

— приводит его слова РИА Новости. — Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал, и это была заранее спланированная операция».

«Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс», — добавляет глава Армении, отмечая, что, по их данным, «военные инструкторы и высокопоставленные военные» напрямую участвуют в военных действиях, руководя боевыми действиями из командных пунктов Азербайджана.

Он заверил, что вооруженные силы Турции также могут уже быть в районе Нахичевань, а официальная Анкара ждет повода для полноценного ввода своих войск в регион.

Пашинян также считает необходимым урегулировать конфликт на международных площадках, включая ОБСЕ, но «очень трудно говорить о переговорах, когда идут конкретные военные действия».

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, сегодня армянский лидер позвонил президенту РФ Владимиру Путину, который «выразил серьезную озабоченность» войной в Карабахе и «акцентировал настоятельную необходимость» окончания боевых действий.