"Новый уровень": Ереван собирается применить в НКР оружие большой дальности

Армянские военнослужащие вынуждены использовать в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения.

Об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. «Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Степанян отметила, что азербайджанские военные применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию, а также используют установки «Смерч». «Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень», – заявила она.