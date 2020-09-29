Анкара заявила о готовности оказать Баку военную поддержку

Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе дипломатическими, так же как и военными силами.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», – сказал он, подчеркнув, что разрешить ситуацию с Нагорным Карабахом может уход Армении «с оккупированных территорий».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления лишь усугубляют ситуацию. «В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса», – цитирует Пескова ИА REGNUM.

Znak.com между тем пишет, что в Ереван из Сочи летят добровольцы, которые готовы принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении.

Резкое обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нахорном Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Военное положение введено также в ряде регионов Азербайджана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах, подчеркнув, что «незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе».