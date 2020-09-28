Советник премьера Армении обратил внимание на важное изменение в карабахском конфликте

Утром 27 сентября появились первые сообщения о резком обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Как сообщили поочередно Ереван и Баку, обвинив противоположную сторону в обстрелах населенных пунктов и мирных жителей, они вынуждены развернуть активные боевые действия. Более того, азербайджанские военные даже объявили о проведении контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.

После того, как в Нагорном Карабахе и Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация военнослужащих запаса, многим стало понятно, что в мире появилась еще одна откровенно горячая точка, которая из тлеющего многие годы конфликта рискует превратиться в полноценную войну, в рамках которой будут задействованы самые разные виды вооружений и большое количество личного состава с обеих сторон.

Подтверждает эти догадки и советник главы армянского правительства Вагаршак Арутюнян, утверждающий, что происходящие на данный момент в НКР события являются полномасштабной войной с участием трех сторон. Впрочем не забыл армянский чиновник упомянуть и Турцию, поскольку в Ереване считают основным зачинщиком нового витка конфликта именно Анкару, преследующую, как утверждают власти страны, свои «имперские амбиции» в регионе. С такими заявлениями Арутюнян выступил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«То, что происходит в Нагорном Карабахе, можно назвать полномасштабной войной с применением всех родов вооруженных сил, применением артиллерии всех калибров, но я бы не стал называть это войной между Арменией и Азербайджаном, я бы назвал это боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Это трехсторонний конфликт. Что касается складывающейся ситуации, то Армения согласно своей Конституции является гарантом безопасности НКР. В Армении было объявлено военное положение и частичная мобилизация. Для тех, кто следит за карабахским конфликтом, события последних дней не стали неожиданностью – наши войска были готовы к подобному.

Но здесь важно понять, какое изменение произошло в последнее время: на сегодняшний день прямое участие в военном конфликте принимает Турция, которая использует Азербайджан для достижения своих геополитических целей. А цель у Турции вполне очевидная – сухопутная связь с Азербаджаном через Нахичеван. Карабах и Армения – главные препятствия имперских планов Турции. Впрочем, Эрдоган таких планов особо не стесняется и открыто говорит об этом.

От России мы помощи не ждем, потому что все те соглашения, которые мы подписывали, действуют только на территории Армении. Мы рассчитываем только на себя и на армию Нагорного Карабаха», – заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна.