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Глава Карабаха заявил, что "полноценной приостановки огня не состоялось"

Политика
10:57, 11 октября 2020

Глава Карабаха заявил, что "полноценной приостановки огня не состоялось"
Араик Арутюнян // Скриншот из Facebook
Араик Арутюнян // Скриншот из Facebook

«На границе соприкосновения проходит легкий обмен огнем, я не назову это боями, я назову это борьбой», — сказал в ходе утренней пресс-конференции президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Таким образом он подтвердил, что «полноценной приостановки огня [в регионе] не состоялось», несмотря на вчерашние договоренности.

Как передает «КоммерсантЪ», нарушение мирного соглашения говорит о пренебрежении властей Азербайджана и Турции (поддерживает Баку) к тем договоренностям, которых удалось достичь «при прямом участии президента и премьер-министра России». Он также упрекнул Азербайджан в «безразличии» к мертвым телам «своих, в кавычках, героев», которые они пытаются забрать с линии фронта.

Арутюнян призвал мировое сообщество поддержать их и Армению в борьбе против интервенции Анкары и Баку, а также против международного терроризма, который «проникает в наш регион посредством политической позиции Азербайджана». Он заверил, что может документально подтвердить присутствие в зоне конфликта наемников из ряда стран.

Президент НКР также подчеркнул недопустимость политики Израиля, который поставляет Азербайджану беспилотники. По его словам, основным условием при продаже является, что их будут использовать лишь для обороны, но «весь мир знает, что дроны на самом деле используются против мирного населения, и специалисты Израиля тоже прекрасно это знают», уверен Арутюнян.

Напомним, что сегодня ночью в Карабахе продолжились обстрелы городов, об этом сообщали ряд СМИ со ссылкой на своих корреспондентов, слышавших взрывы. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении условий мирного соглашения и заявляют о новых атаках.

Теги: #Турция #Нагорный Карабах #Армения #Азербайджан

Рубрика: Политика

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Араик Арутюнян // Скриншот из Facebook

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