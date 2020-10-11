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11 октября, воскресенье

[10:57]Глава Карабаха заявил, что "полноценной приостановки огня не состоялось"
[10:09]Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября

10 октября, суббота

[18:05]Азербайджан: Огонь в Нагорном Карабахе прекращен
[17:30]Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и оппозиционерами
[16:53]В Кыргызстане утвержден премьер и задержан экс-замглавы МВД
[15:41]Задержаны бывший президент Кыргызстана и экс-глава его администрации
[15:07]В Великобритании зафиксирован самый активный с июня 2016-го рост цен на жилье
[14:45]Губернатор Камчатки усомнился в причастности судна к массовой гибели животных
[14:30]Топ-менеджер банка "Траст" арестован по подозрению в хищении почти 842 млн
[14:13]В Рязани продолжают тушить ландшафтные пожары из-за происшествия на военном складе
[13:39]В Красноярске вылили в реку порядка 500 литров дизельного топлива
[12:45]Прекращение огня между Ереваном и Баку не состоялось
[12:24]В США отменили второй раунд предвыборных дебатов
[11:15]В Москве снова установлен антирекорд по числу заболевших ковидом
[10:58]В Хабаровске ОМОН избил протестующих и впервые разогнал митинг
[10:00]Договор Еревана и Баку, мировой антирекорд ковида. Главное к утру 10 октября

09 октября, пятница

[18:03]В Москве девушка пыталась продать дочь за 300 тысяч рублей
[17:14]В Петербурге задержан активист, участвовавший в чаепитии у дома, где жил Путин
[16:29]Нобелевская премия мира досталась продовольственной программе ООН
[15:56]Омский главврач, названный Навальным "разведчиком", стал главой еще одной больницы
[15:54]СБУ просит Google и Apple удалить российские санкционные приложения из их маркетов
[15:00]Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке: контроль СМИ, войск, комендантский час
[14:45]Контрразведка США обвинила Россию, Иран и КНР в покушении на их вакцину от COVID
[14:15]В Apple опровергли слова Дурова о требовании удалять Telegram-каналы с деаноном
[13:31]"Кукла Полина": На Урале мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу
[13:21]Мэрия уточнила, куда работодателю загружать досье на сотрудников на удаленке
[12:34]В Москве полиция и МЧС пытаются снять активистов с деревьев
[12:31]Министр Новак уверен, что нефть будет востребована и в 2050 году
[11:46]В Москве могут закрыть на карантин ночные клубы, караоке и бары
[11:34]В России установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
[11:14]В 60 регионах откроются 569 точек для сдачи телефонов на эко-переработку
[11:06]На фоне протестов президент Киргизии уволил кабмин и главу нацбезопасности
[10:42]Армения и Азербайджан приняли приглашение Путина на переговоры в Москву
[10:13]В Москве за утро социальные карты в метро пытались использовать 60 тысяч раз
[09:52]Росздравнадзор не знает о моторных нарушениях при лечении ковида фавипиравиром
[09:35]В Госдуме хотят возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров
[08:59]В Комсомольске-на-Амуре отозвали "разрешение" на митинг в поддержку Фургала
[08:30]Похищение губернатора, Киргизия, Фургал, Путин-миротворец. Главное к 9 октября

08 октября, четверг

[17:58]Суд впервые применил статью о занятии высшего положения в преступной иерархии
[17:23]В Уфе госпитализировали мужчину, который уносил свою мать в лес

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Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября

Политика
10:09, 11 октября 2020

Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября
Джо Байден и Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Джо Байден и Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Несмотря на объявленный накануне режим прекращения огня, в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия: Азербайджан обвиняет Армению в обстреле жилого дома в городе Гянджа, Армения это отрицает. Также Баку уверяет в обстреле Мингячевира с крупнейшей ТЭЦ на Южном Кавказе, а также в «попытке наступления небольшими группами на гадрутском и джебраильском направлениях» солдат Еревана. При этом корреспонденты РИА Новости и ТАСС передают, что ударам со стороны Азербайджана подверглись города Шуши и Степанкарт. Армянские власти также говорят об обстреле Гадрут и Мартуни.

В своем Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости признать право Карабаха на самоопределение вне зависимости от позиций государств: 

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации».

Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что президент США переболел коронавирусом и более не заразен: его тест показал отрицательный результат, а исходя из результатов его анализов «больше нет признаков активного размножения вируса» в его организме. Как отмечает «Би-би-си», Накануне Трамп выступил перед своими сторонниками с балкона Белого дома.

При этом его главный конкурент Джо Байден уверен в своей победе на предстоящих выборах: единственной преградой, по его словам, может стать «мошенничество на избирательных участках» со стороны Трампа, передает «Интерфакс». Байден заверил, что действующий президент попытается «мошенничать» и «косвенным образом украсть» победу, однако он все равно примет любой исход выборов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен проконтролировать перевод работников на удаленку, так как других вариантов без закрытия экономики у властей просто нет, пояснил он в эфире «России-1»:

«На самом деле это такой самый "лайт" ["мягкий" — прим. ред.] вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается».

ЦИК Таджикистана объявил о начале президентских выборов. С 1994 года у власти в стране находится Эмомали Рахмон. В 2016 году в Конституцию государства были внесены изменения, согласно которым Рахмон может становиться президентом до конца жизни. Победив в этот раз он продлит свой мандат ещё на семь лет.

Как обращает внимание TUT.BY, на сегодня в Беларуси остаются послы лишь двух стран Евросоюза: Австрии и Италии. Все остальные (включая после Великобритании) были отозваны для консультаций после дипломатического скандала с требованием Минска по сокращению дипкорпусов Литвы и Польши.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Нагорный Карабах #Армения #Трамп #Белоруссия #Москва #Самоизоляция #Собянин #Азербайджан

Рубрика: Политика

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Араик Арутюнян // Скриншот из Facebook

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Глава Карабаха заявил, что "полноценной приостановки огня не состоялось"
Джо Байден и Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

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Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября
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