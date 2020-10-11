Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября

Несмотря на объявленный накануне режим прекращения огня, в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия: Азербайджан обвиняет Армению в обстреле жилого дома в городе Гянджа, Армения это отрицает. Также Баку уверяет в обстреле Мингячевира с крупнейшей ТЭЦ на Южном Кавказе, а также в «попытке наступления небольшими группами на гадрутском и джебраильском направлениях» солдат Еревана. При этом корреспонденты РИА Новости и ТАСС передают, что ударам со стороны Азербайджана подверглись города Шуши и Степанкарт. Армянские власти также говорят об обстреле Гадрут и Мартуни.

В своем Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости признать право Карабаха на самоопределение вне зависимости от позиций государств:

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации».

Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что президент США переболел коронавирусом и более не заразен: его тест показал отрицательный результат, а исходя из результатов его анализов «больше нет признаков активного размножения вируса» в его организме. Как отмечает «Би-би-си», Накануне Трамп выступил перед своими сторонниками с балкона Белого дома.

При этом его главный конкурент Джо Байден уверен в своей победе на предстоящих выборах: единственной преградой, по его словам, может стать «мошенничество на избирательных участках» со стороны Трампа, передает «Интерфакс». Байден заверил, что действующий президент попытается «мошенничать» и «косвенным образом украсть» победу, однако он все равно примет любой исход выборов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что намерен проконтролировать перевод работников на удаленку, так как других вариантов без закрытия экономики у властей просто нет, пояснил он в эфире «России-1»:

«На самом деле это такой самый "лайт" ["мягкий" — прим. ред.] вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается».

ЦИК Таджикистана объявил о начале президентских выборов. С 1994 года у власти в стране находится Эмомали Рахмон. В 2016 году в Конституцию государства были внесены изменения, согласно которым Рахмон может становиться президентом до конца жизни. Победив в этот раз он продлит свой мандат ещё на семь лет.

Как обращает внимание TUT.BY, на сегодня в Беларуси остаются послы лишь двух стран Евросоюза: Австрии и Италии. Все остальные (включая после Великобритании) были отозваны для консультаций после дипломатического скандала с требованием Минска по сокращению дипкорпусов Литвы и Польши.