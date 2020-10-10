Азербайджан: Огонь в Нагорном Карабахе прекращен

Заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации президента Азербайджана Фауд Ахундов заявил, что огонь в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе прекращен примерно два часа назад. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что договоренность о прекращении боевых действий была достигнута между Арменией и Азербайджаном утром 10 октября при содействии МИД РФ. Но спустя пять минут после начала режима прекращения огня обе стороны обвинили друг друга в непрекращении агрессии.

«Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены», — заявила сторона Азербайджана.