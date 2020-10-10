Договор Еревана и Баку, мировой антирекорд ковида. Главное к утру 10 октября

С 12:00 10 октября власти Армении и Азербайджана начнут осуществлять договор о прекращении огня. Такое решение было принято в результате московских переговоров при содействии МИД РФ.

С момента прекращения огня при содействии Международного Комитета красного креста будет совершен обмен пленными и телами погибшими. Конкретные параметры периода прекращения огня будут оговорены дополнительно, пишет «Интерфакс».

Все условия режима прекращения огня были озвучены министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Напомним, карабахский конфликт находится в стадии обострения с 27 сентября.

Второй прирост заболеваемости коронавирусом бьет новые антирекорды. Так, за сутки ВОЗ зарегистрировал 350 766 новых случаев заражения COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на АР. Это на 12 тысяч больше предыдущего антирекорда.

Официально во всем мире зарегистрировано 37 миллионов случаев заражения, но в ВОЗ предполагают, что следы инфекции могут быть обнаружены у каждого десятого жителя планеты.

Бывший главный санитарный врач и нынешний зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что введение в России карантинных мер, подбных предыдущим, не оправдывает себя ни с экономической, ни с медицинской точек зрения.

Онищенко призвал воспитывать в россиянах чувство ответственности за свое здоровье, в том числе штрафами. Но для этого призвал сначала обеспечить их средствами индивидуальной защиты, пишет ТАСС.

Ранее в России был побит майский антирекорд по приросту заболеваемости ковидом. За сутки было зафиксировано 12 126 новых случаев заражения.

Активиста группы Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток за участие в акции с установкой радужных флагов над федеральными ведомствами в Москве в честь дня рождения президента Владимира Путина.

Еще три человека, включая Марию Алехину, тоже подверглись административному преследованию по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий, сообщает «Новая газета».