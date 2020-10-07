Pussy Riot вывесили над зданием ФСБ радужный флаг в честь дня рождения Путина

Активистка Pussy Riot Надежда Толоконникова призвала в своем микроблоге сделать день рождения президента РФ Владимира Путина, 7 октября, Днем видимости ЛГБТК.

Также она потребовала отменить закон о запрете «гомопропаганды», расследовать преследования сексуально и гендерно неконформных людей в Чечне, принять законы о недискриминации, легализовать однополые партнерства.

Такие требования Толоконникова опубликовала на личном аккаунате в Twitter вместе с фотографиями с акции в поддержку ЛГБТК-сообщества. В этот день Pussy Riot вывесили радужные флаги над зданием ФСБ, администрацией президента, Министерством культуры, Верховным судом и ОВД по району Басманный, перечисляет аккаунт «Новой газеты» в Twitter.