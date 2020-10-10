В США отменили второй раунд предвыборных дебатов

Комиссия по президентским дебатам в США сообщила об отмене предвыборных дебатов 15 октября в связи с болезнью Дональда Трампа. Об этом пишет AP.

Ранее кандидат Джо Байден предложил перенести дату дебатов или провести их в онлайне, но команда Трампа на это не согласилась.

Вместе с этим комиссия по дебатам подтвердила, что третий раунд дебатов пройдет в назначенный день — 22 октября.

Отмечается, что комиссия намерена ужесточить правила проведения дебатов из-за того, как прошли первые из них. Трамп тогда постоянно перебивал Байдена, а Байден назвал действующего президента «клоуном». В частности, модератору могут разрешить выключать микрофоны участников, если они нарушают обозначенные ранее правила.