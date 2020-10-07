Байден просит отменить дебаты с Трампом, если тот не вылечится от ковида

Кандидат на выборах президента, демократ Джо Байден предложил перенести дебаты с действующим президентом Дональдом Трампом, назначенные на 15 октября. Об этом пишет «Российская газета».

Сделать это он предложил в случае, если Трамп к тому моменту все еще будет болен коронавирусом. Напомним, политик заразился вместе со своей супругой и сейчас проходит лечение. Он ограничил все социальные контакты.

О готовности Байдена к переносу дебатов ранее сообщала представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд. «Мы надеемся на то, что дебаты состоятся, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям», — говорила она.

Трамп же, напротив, выражал уверенность в том, что поправится ко второму раунду дебатов.