Трамп продолжает серьезно уступать Байдену – предварительный опрос

Совместный опрос The Wall Street Journal и NBC News показывает, что разрыв между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом составляет 8% в пользу первого. Месяц назад было 9%, а в июле 11%, но разница все ещё не превышает погрешность измерения в 3,1%, хотя динамика демонстрирует уменьшение отрыва.

За Трампа сейчас готовы проголосовать только 43% опрошенных изданиями граждан США, в то время как Байдена предпочитают более половины респондентов — 51%.

В опросе приняли участие тысяча американцев, имеющих право голоса.

Сегодня стало известно сразу о двух неудачах администрации Трампа: во-первых, госсекретарь Майк Помпео заявил о возобновлении санкций ООН против Ирана, чего требовало американское руководство, но в Европе на это ответили, что Белый дом не имеет права на такие требования, а сами санкции, соответственно, возобновлять пока не собираются. Кроме того, судья из штата Калифорния заблокировала распоряжение Министерства торговли об удалении WeChat из торговых платформ, сославшись на противоречие Первой поправке к Конституции.