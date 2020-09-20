Суд запретил властям США требовать удаления WeChat – это нарушает свободу слова

Требование Министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat с платформ Google и Apple было приостановлено по решению судьи Лорел Билер из Мирового суда Сан-Франциско, пишет Reuters. Она сочла это нарушением конституционного права граждан на свободу слова.

Решение о неправомерности требований администрации Дональда Трампа судья приняла, рассмотрев коллективный иск граждан, убежденных, что это нарушает их права: «Предъявлены серьезные вопросы по существу иска о Первой поправке [к Конституции США]», — говорится в решении судьи, которая «склоняется в пользу истцов».

Министерство торговли требовало удаления WeChat, пытаясь обосновать это угрозой национальной безопасности, но суд решил, что в данном случае баланс интересов не в пользу властей. При этом Минюст США отдельно призывал мирового судью Билер не блокировать указ, но она все равно сделала это.