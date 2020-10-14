ФОМ: Половина россиян следят за внешней политикой, половина считают её успешной

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 50% россиян считают, что руководство страны тратит на внешнюю политику столько времени, сколько для этого необходимо. 25% считают, что больше, чем нужно (и их число падает с 34% в августе 2018 году), а 11% полагают, что на неё обращают слишком мало внимания.

За год (с августа 2019 года) на 7% выросло число людей, считающих, что у России во внешней политике удач больше, чем неудач: таких большинство — 49% (в 2017 году их было 60). 28% считают, что неудач всё-таки больше, их число также растет, но не так значительно.

При этом если в 2016 году россиян, которые следили за внешней политикой было порядка 60%, а остальные 40% за ней не следили, то затем ситуация начала выравниваться к пропорциям 50 на 50. Сейчас 51% следят за ней, а 47% нет. Все результаты о состоянии внешней политики приводятся в проценте от всех опрошенных, а не только от тех, кто за ней следит.

Назвать же какие-то конкретные успехи или неудачи россияне, как правило, не могут: об этом говорят 47% и 53% соответственно. Ещё 10% говорят, что успехов нет, 11% говорят, что нет неудач. У тех событий, которые россияне называют, показатели небольшие и как правило, они присутствуют как в отрицательном, так и в положительном контексте.

Победами считают помощь Сирии (10%), присоединение Крыма (8%), политику по отношению к Беларуси (6%), усиление армии (5%), борьбу с коронавирусом (5%), улучшение отношений и торговли с другими странами (4%), противостояние Западу (3%) и другое. Неудачами называют санкции Запада и плохие отношения с США и ЕС (10%), плохие отношения с Украиной (9%), проблемы с «Северным потоком-2» (5%), политика по отношению к Беларуси (5%), мягкая внешняя политика (4%), скандал с отравлением Навального (4%), участие в войне в Сирии (3%).