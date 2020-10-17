Мы бессильны: Венедиктов рассказал, как Россия сама себя загнала в ловушку в Карабахе

Невмешательство Москвы в конфликт в Нагорном Карабахе и отсутствие, по крайней мере прямой, поддержки со стороны России для Армении, оказавшейся, судя по всему, один на один с дуэтом Азербайджана и Турции, обсуждается уже довольно давно. Причем многие эксперты даже пытались провести анализ ситуации и выявить относительно объективные причины, по которым Россия соблюдает предельную осторожность не только в реальных действиях, но даже в высказываниях на эту тему.

Между тем, как считает известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, у такого бездействия Москвы есть вполне реальные причины, причем выглядят они настолько прозаично, что становится понятно: Россия в обозримом будущем не сможет предпринять никаких серьезных военных шагов с целью стабилизации ситуации на Южном Кавказе и будет вынуждена ограничиться лишь традиционным выражением обеспокоенности и призывом сторон сесть за стол переговоров.

«Очевидно, что Эрдоган перешел в наступление относительно Ирана: все действия Турции – борьба за лидерство в регионе. Это стартовая история. История его безусловного участия в войне на Южном Кавказе – часть стратегии Эрдогана, где он оказывает всяческую поддержку Азербайджану. Всю, которую может позволить себе сейчас.

Мне кажется, что Эрдоган, пытаясь занять лидерские позиции в Средней Азии и на Южном Кавказе, прекрасно понимает, что вступает в противоречие с интересами России. Это его большая цель. Помимо этого, он прекрасно понимает, что в условиях армяно-азербайджанского конфликта Россия не может занять сторону Армении, даже по юридическим причинам.

Мне за эту неделю довелось пообщаться с различными дипломатами, и выяснилось: Россия скована в своих действиях тем, что мы являемся сопредседателями Минской группы, а значит должны быть нейтральными. Как только мы начнем оказывать помощь одной из сторон – до свидания Минская группа. Помимо газовых, нефтяных, геополитических, есть еще и юридическая история. В этом смысле Россия сама себя загнала в ловушку», – рассказал Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».