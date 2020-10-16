С неожиданной стороны: хитрый военный ответ России заставит Турцию отступить в вопросе Карабаха

Едва ли не с первых дней обострения конфликта в Нагорном Карабахе взоры мировой общественности направлены вовсе не на Баку или Ереван, как на прямые стороны противостояния, и даже не на Анкару, которую сразу же заподозрили в оказании Азербайджану полноценной военной помощи и отправке в Карабах сирийских наемников. Большинство экспертов, политиков и журналистов сквозь призму карабахского противостояния пристально следят за Москвой, ожидая от российских властей конкретных действий, направленных на разрешение ситуации.

И, надо сказать, совершенно правильно ожидают, ведь Россия является не только региональным лидером, который стремится распространить свое влияние на ближайшие страны, но еще и неформальным лидером ОДКБ, а значит в любой момент могла бы встать на сторону Армении, как страны-участницы договора о коллективной безопасности. К слову, Ереван ратует за российское вмешательство больше остальных, поскольку для армян итоги нынешнего противостояния в какой-то степени носят экзистенциальное значение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что из Армении в адрес России звучат обвинения в нежелании погасить очередной конфликт у своих сторон.

Кремль же в течение последних недель старался сохранить нацеленность на дипломатию, призывая стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Более того, российским властям даже удалось организовать первый раунд таких переговоров в Москве, причем в какой-то степени удачных, ведь по их итогам стороны договорились о введении в зоне конфликта режима прекращения огня с 10 октября. Проблема лишь в том, что перемирие не продержалось и дня и было сорвано буквально через несколько часов после начала. И это послужило поводом для очередных обвинений в адрес Москвы, якобы не желающей рисковать своей репутацией и подставляться под санкции, помогая Еревану.

Между тем Москва не так давно сумела показать, что и обвинения в бездействии не имеют под собой никакой почвы, и нежелание России ввязываться в конфликт под угрозой новых санкций, мягко говоря, являются преувеличением. Накануне стало известно, каким образом Россия решила исправлять ситуацию в Нагорном Карабахе, причем выбор Москвы пал на довольно тонкий тактический шаг, позволяющий предотвратить отправку в зону конфликта сирийских наемников. В результате российские военные нанесли мощнейшие удары по базам подготовки боевиков в Сирии.

«ВКС России начали уничтожать лагеря по подготовке террористов из-за конфликта в Карабахе», – пишет Telegram-канал «Военкор русской весны».

По данным канала, после отправки в Карабах сирийских наемников в Идлибе начали активно вести поиск мест, в которых идет их подготовка, для последующего уничтожения. Впоследствии российской разведке удалось получить подробную информацию о большом тренировочном лагере боевиков, расположенном в двух километрах от Кафер-Диббин.

«Для удержания фронта в районе турецкие военные направили своих советников и приступили к объединению сил так называемой оппозиции и группировок террористов. За объектами начали вести наблюдение с помощью средств авиаразведки. Здесь велась подготовка сотен боевиков, которых обучали обращению с ПТРК, военной техникой, а также отрабатывали действия в горно-лесистой местности. Подготовку вели сотрудники частных военных компаний и турецкие инструкторы. Утром 14 октября российские Су-24 и Су-34 нанесли удар по лагерю, уничтожив штаб, укрытия и военную технику», – говорится в сообщении.

Версию о том, что российские удары по боевикам в Сирии стали своего рода реакцией Москвы на конфликт в Карабахе, поддерживают и другие специалисты. К примеру, как пишет Telegram-канал WarGonzo, Россия таким образом показала, что она не остается в стороне конфликта.

«Да, в условиях гибридной войны иногда вступают в действие несколько иные правила. Но они эффективны. Удар по Эрдогану в Идлибе Анкара воспринимает еще более болезненно, чем любые потери на фронте в Нагорном Карабахе», – подчеркивают авторы канала.