Амаяк Акопян назвал Горбачева виновником карабахского конфликта

Известный иллюзионист и актер Амаяк Акопян высказал свое мнение об обострении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

– Для меня все это очень тяжело, ведь я не только армянин, но в первую очередь человек Советского Союза, – вздыхает Акопян. – В студенческие годы со мной учились и жили азербайджанцы, до сих пор у меня в Баку много близких людей. Нас в те времена не интересовало, кто к какой нации принадлежит.

Мне очень больно осознавать, что мы теперь никогда не простим друг друга, не сможем сидеть за одним столом. Я понимаю, что вся эта ситуация – политические игры. Но разве можно играть с человеческими жизнями? Кажется, это не кончится, пока, простите за выражение, не настреляются, пока не наплачутся матери.

Более 30 лет стороны воюют. Вот как упустил Горбачев эту ситуацию, так она до сих пор и не решится, – отметил актер в интервью Sobesednik.ru.

Амаяк Акопян вспомнил, как в конце 1980-х ездил в Карабах с Кобзоном давать концерт.

– Если не ошибаюсь, году в 1988-м Иосиф Давыдович Кобзон пригласил меня поехать в Карабах с концертом. Я знал, что там неспокойно, но не мог представить, что происходит на самом деле: танки стояли по обе стороны баррикад. Я был в Карабахе до всех событий, выступал по всему Азербайджану, меня там на руках носили. И вдруг я приезжаю в 1988-м, а там стреляют со всех сторон.

Иосиф Давыдович ездил в отдельные точки, где шли тяжелые бои. Меня туда он не взял, так как мне и Георгию Мовсесяну (композитор, Народный артист РФ. – Прим. Sobesednik.ru) советовали там не появляться. Мы сделали 15 выступлений для азербайджанских и армянских селений – было страшно смотреть на то, что переживают эти люди. Это было море слез, крик души, люди ждали от нас хоть какой-то помощи. Наши концерты проходили в минуты затишья между боями.

– Я знаю, когда из Баку гнали армян в те времена, когда начался весь этот конфликт, – напоминает трагическую историю иллюзионист. – Папа мой не понаслышке знал, что такое армяно-турецкая резня. Он бежал из Турции сначала на территорию армянских селений в стране, а потом в Армению. В этом побеге сердце моей бабушки не выдержало, она умерла.

В нынешнем обострении карабахского конфликта Амаяк Акопян винит прежде всего политиков.

– Зубоскальство политиков мне не нравится – никто ничего не делает для того, чтобы не проливалась кровь, – считает актер. – А Эрдоган, например, говорит такие безумные вещи... здравомыслящий человек не имеет право о таком даже думать! Якобы надо убивать армян для того, чтобы забрать земли.