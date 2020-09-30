Самая тревожная ночь: как бомбили Карабах в ночь на 30 сентября

27 сентября на карте мира появилась еще одна «горячая точка», и не просто горячая, а фактически полыхающая всеми цветами войны, если можно так выразиться. Этот день запомнится многим уже не как возобновление давно тлеющего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, а как начало полномасштабной войны. Более того, сторон в этой войне вовсе не две и не три, как было принято говорить ранее, подразумевая Азербайджан с одной стороны, а также Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику – с другой.

Теперь, судя по сообщениям официального Еревана и многих СМИ, полноценным участником войны в Карабахе стала Турция. Собственно говоря, в Анкаре и не пытаются скрывать своей причастности к происходящему и открыто заявляют о готовности оказать Баку любую поддержку, в том числе военную. Многих, к слову, пугает и тот факт, что Турция, будучи страной-членом НАТО, может спровоцировать развитие горячей фазы противостояния Североатлантического альянса и Организации договора о коллективной обороне (ОДКБ), в состав которой входит Армения, выступающая в роли основного противника Азербайджана в этом противостоянии. Не стоит забывать, что в числе других стран-членов ОДКБ числятся Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

Москва, к слову, как негласный лидер Организации, в происходящее официально предпочитает не вмешиваться, ограничиваясь заявлениями о том, что сторонам следует прекратить стрельбу и сесть за стол переговоров. Впрочем, все эти заявления эффекта не имеют. Уже 29 сентября появились сообщения об использовании сторонами более разрушительного оружия и применении ударных беспилотников Азербайджаном. Кроме того, в ночь на 30 сентября ситуация в зоне конфликта обострилась еще больше. К примеру, спецкор «Эха Москвы» в Нагорном Карабахе Евгений Бунтман называет прошедшую ночь самой тревожной за последние трое суток.

«Прошедшая ночь была самой тревожной, начиная с момента возобновления конфликта – 27 сентября. С разницей приблизительно в один час – в 01:30, 02:30 и 03:30 по местному времени были достаточно сильные взрывы над Степанакертом. По официальным данным, было сбито два азербайджанских беспилотника, которые, как говорят, не успели нанести ракетный удар по городу. Они были сбиты практически над центром.

Такого не было с 27 сентября, когда азербайджанские беспилотники обстреливали Степанакерт. Как мне рассказали, здесь в небе летают два типа ударных беспилотников: первые – турецкие, вооруженные четырьмя ракетами, и израильские с кассетными боеприпасами. Это достаточно серьезная вещь.

Ситуация такая, что когда в небе замечают беспилотник, то объявляется воздушная тревога и звучит сирена. Происходит это в среднем каждый час. Впрочем, сейчас ПВО армии обороны Карабаха пока выигрывает у беспилотников», – рассказал Евгений Бунтман.