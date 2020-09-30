Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений

Министерство обороны Азербайджана озвучило свои подсчеты потерь со стороны армии Армении за последние дни.

По данным азербайджанского военного ведомства, в ходе начавшегося 27 сентября конфликта убиты или ранены до 2 300 армянских военнослужащих, повреждены или уничтожены 130 танков, 200 артиллерийских и прочих установок, шесть командных пунктов, 55 единиц автотехники, пять складов с боеприпасами и 25 средств ПВО.

«Также выведена из строя установка С-300, размещенная на территории Шушакянд Ходжавендского района», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

Уточняется, что в настоящее время продолжаются бои по всей линии фронта. Ранее Совбез ООН призвал страны прекратить военные действия и перейти к переговорам.