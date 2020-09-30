"Щенок Путина" и российские хакеры. Новости к утру 30 сентября

В ходе дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом последний назвал действующего главу государства «щенком Путина».

«Он щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане», – цитирует Байдена «Интерфакс».

В цитате речь идет о материале газеты The New York Times, опубликованном летом 2020 года. В нем утверждалось, что российская военная разведка предлагала денежное вознаграждение боевикам движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) за нападение на американцев в Афганистане. Ранее эту информацию опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Федеральный суд штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина к семи годам заключения. Его обвинили в киберпреступлениях, а конкретно – в хакерских атаках на американские системы.

Прокуратура настаивала на 12 годах заключения, но суд учел, что Никулин не был замечен ранее в каких-либо преступных схемах в цифровом пространстве. Отмечается, что россиянин не говорит на английском и ему сложнее будет отбывать этот срок. От слов в собственную защиту Никулин отказался, передает ТАСС.

Корпорация Microsoft в ежегодном отчете заявила, что основная часть согласованных на уровне властей хакерских атак на их системы происходит со стороны Ирана, КНР и России.

Напомним, именно Microsoft утверждали, что российские хакеры причастны к вмешательствам в выборы США. Всего за последние два года в компании было зафиксировано порядка 13 тысяч атак.

Поспред Нигера при ООН Абуду Абарри выступил от Совета Безопасности ООН с призывом немедленно прекратить боевые действия между армиями Армении и Азербайджана. Аббари призвал представителей Армении и Азербайджана перейти к переговорам.

«Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию», — заявил он.