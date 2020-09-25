Bloomberg: Победа Байдена – плохая новость для Кремля и вынудит перенести выборы в ГД

Близкий к Кремлю источник заявил, что в случае победы Джо Байдена на президентских выборах Кремль может перенести думские выборы с сентября 2021 года на весну, пока Белый дом не успел расширить введенные против России санкции, сообщает Bloomberg.

Президентство Байдена станет куда менее неудачным для Москвы, чем победа Дональда Трампа, это следует из одной только риторики двух кандидатов: если Трамп сосредоточен на борьбе с Китаем и голосованием по почте, то Байден открыто обещает заставить Кремль заплатить за вмешательства в американскую политику, пишет агентство.

При этом «русофобию» руководства Соединенных Штатов Москве не удастся искоренить, кто бы не занимал президентское кресло, считают российские официальные лица. Издание отмечает, что «ненависть» по отношению к Байдену в Кремле идет корнями в 2011 год, когда тот, посещая Россию в качестве вице-президента, заявил, что Владимир Путин не имеет право избираться на третий срок. Решение Путина вновь занять пост главы государства тогда вызвало и массовые протесты в Москве, которые затем сошли на нет.

«Если Байден будет избран, мы столкнемся с консолидацией Запада на антироссийской платформе», — признает глава созданного Кремлем Совета по международным делам Андрей Кортунов. «Непонятно, какую помощь они могли бы предложить Трампу, но они оказали бы ее ему, если бы это не спровоцировало большой скандал. Они не хотят вызывать эффект бумеранга», — считает работавший в Кремле в нулевые годы политолог Глеб Павловский.

При этом вмешательство в выборы президента через соцсети и интернет, как это происходило в 2016 году, когда Трампа активно упрекали в поддержке Кремля, опрошенные Bloomberg эксперты считают допустимым для Путина инструментом, который к тому же усилен информационной политикой Трампа. По мнению спикеров, они наблюдаются и сейчас (о том же сообщает Facebook), однако в Москве сомневаются, стоит ли вновь вынуждать Белый дом к столь серьезному давлению, а «грязные уловки» по вмешательству становятся всё менее эффективными.