Армения и Азербайджан приняли приглашение Путина на переговоры в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители Армении и Азербайджана намерены сегодня прибыть в Москву для проведения переговоров.

«Идет активная подготовка», — передает РИА Новости её слова.

Напомним, что предложение о проведении «консультаций» министров иностранных дел двух воюющих стран исходило от президента РФ Владимира Путина, который пригласил их в Москву для встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Армения и Азербайджан начали воевать на границе Нагорного Карабаха 27 сентября. Они обвинили друг друга в нападении. Бои продолжаются до сих пор. В основном они проходят на территории Карабаха: регулярно происходят обстрелы, например, столицы непризнанной республики со стороны Азербайджана. В Степанкарте уничтожены десятки домов, а до 40% жителей покинули его из-за опасности.

Премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что на стороне его противника воюют наемники из Сирии и турецкие военнослужащие.

Мировое сообщество, включая Россию, с первых дней выступает за прекращение военных действий, а Турция поддерживает Азербайджан.