Эрдоган считает недопустимым заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Совместное заявление лидеров России, США и Франции о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе в Турции считают неприемлемым. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом. Он вообще не считает, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп имеют право участвовать в диалоге по карабахскому конфликту.

«США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали этой проблемой. Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня», — приводит его слова пресс-служба.

По словам турецкого лидера, единственным способом остановить кровопролитие в регионе является полный вывод армянских войск с территории Карабаха, чтобы его занял Азербайджан.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова Макрона, который заявил, что он и Путин располагают одинаковой информацией о присутствии в зоне боевых действий 300 наемников из Сирии для участия в конфликте на стороне Азербайджана. По его словам, их туда переправили через Турцию. Он также отметил, что подобное поведение со стороны Анкары как члена НАТО недопустимо.