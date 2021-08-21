Повсюду "иноагенты", экстремисты и "нормальные мужики" из "Талибана"*. Итоги недели

Неделя выдалась такая, что, открывая новостную ленту невооруженным взглядом видишь следы ковровой бомбардировки. В понедельник казалось, что важнее Афганистана ничего нет, в среду хотелось схватиться за голову, когда пришли за «Голосом»**, в четверг инфопространство погрузилось во времена «победившего» ГКЧП, всю пятницу мы отмечали (безрадостно, конечно) годовщину отравления Навального, но уже к вечеру темой недели стало признание «Дождя»** «иностранным агентом».

В общем, так себе неделька. Если у вас тоже начали появляться мысли о суициде, не спешите, — цены на гробы сильно выросли и вниз не пойдут, пока полностью не запретят продавать необработанную древесину, так что повод пожить ещё есть. Ну и разобраться в происходящем.

Появился только реестр «иностранных агентов» имени главного наблюдательского движения «Голос», последовательно десятки лет борющегося за избирательные права граждан в России. В него вносят организации, не зарегистрированные в РФ. «Голос» в нем первый, несмотря на то, что это вообще нигде не зарегистрированная организация. Это вообще не организация в юридическом смысле, а группа людей с общим сайтом и интересами. А включили их туда из-за «иностранного финансирования» поступившего от «гражданки Республики Армения». Куда оно поступило, непонятно, ведь «Голос», опять же, не организация и счетов у него нет. Но кого волнуют такие детали.

Ведь объявленный «иностранным агентом» (и нет, мы не перестанем брать это словосочетание в кавычки) «Дождь» — единственный реально независимый телеканал в стране — вообще не получал денег из-за рубежа. Более того, вся его финансовая отчетность лежит в открытом доступе.

Силовики нашли только копеечное финансирование от пары организаций, которые ранее когда-то получали деньги из-за рубежа. Правильно говорит Михаил Федотов — дело даже не в Минюсте, просто закон ни к черту, потому что позволяет признать «иноагентом» любое СМИ, включая те, что расположены на кнопках всех пультов страны. Просто применяют его избирательно.

И, конечно, не может не радовать, когда в знак протеста к зданию ФСБ выходят журналисты самых разных редакций (даже, прости Господи, RT), но надо понимать, что если это делают только сами журналисты (ну и Марина Литвинович), ни о какой реальной поддержке речи не идет. Зрители и читатели сидят дома, не понимая, что статус «иноагента» влечет тонны дополнительной бюрократии, риски уголовного преследования и потерю жизненно важных рекламных контрактов.

Когда смотришь на задержания на Лубянке сразу вспоминаются прошлогодние сцены в поддержку Ивана Сафронова. В целом были те же и там же. Дмитрий Песков ещё тогда не был в отпуске и говорил, что этот резонанс не общественный, а скорее цеховой. И, как ни печально это признавать, был прав. Перед глазами пример из Польши, где за единственный оппозиционный канал TVN на улицы выходят тысячи людей.

Да и зрителей понять можно: куда пойдешь, когда повсюду всё запретили. Митинги и пикеты вне закона, НКО-«иноагентов» уже пытаются заставить согласовывать все мероприятия и отчитываться, кто на них пришел.

Нет стеснения уже ни в чем. Надо запихать в автозаки 600 мусульман в мечети в 10 минутах от Москвы — пожалуйста. Никто даже не пикнул. И ничьи религиозные чувства от забора образцов ДНК не пострадали. Защищали их, как обычно, только «иноагенты», хотя в каком-нибудь Нью-Йорке за такую облаву полицейское начальство дружно полетело бы в отставку.

Нужно не допустить Грудинина до выборов? С этим поможет суд. Даже Верховный суд поможет, никаких проблем. На этом фоне разговоры разных других «иноагентов» о возможном снятии КПРФ перед выборами тоже уже не звучат так безумно.

Вот скажи кто-нибудь Байдену, что талибы* займут почти весь Афганистан без борьбы, он бы тоже пальцем у виска покрутил. Однако же. Теперь американцы с союзниками пытаются вывезти из страны как можно больше беженцев, а главное — своих граждан. И то ничего гарантировать не могут. Пока ошеломленные своей победой террористы приходили в себя. Но они уже начинают репрессии и напряжение в Кабуле усиливается.

На этом фоне почти смехотворно звучат заявления наших дипломатов о том, что талибы «нормальные мужики» и бежать от них не нужно. Параллельно талибы убивают родных журналистов и чиновников прежнего правительства. Судьба женщин в стране тоже скорее всего будет незавидной, ведь едва ли законы шариата решат разбавить светскими традициями и твиттером.

А по началу наш МИД вовсю кричал, что виноваты во всем США. Виноваты были, когда вводили войска, а теперь виноваты, когда их выводят. Да, конечно, Байден и демократы понесли серьезные репутационные риски и потеряют голоса на выборах в Конгресс, но что выиграла в регионе Москва, остается загадкой. Тем более, что нам предстоит усиливать границы Узбекистана с Таджикистаном и попытаться избежать усиления наркотрафика, не говоря уже о радикальных настроениях в регионе (да и внутри России). Пока кажется, что единственное, о чем МИД РФ может договориться с террористами — как бы не стало хуже.

Год назад Алексея Навального отравили «Новичком». Сейчас США и Британия демонстративно вводят санкции против его предполагаемых отравителей из ФСБ.

Что произошло за этот год? Журналисты раскопали уйму материалов и убедили в своей версии полмира, а Кремль не только не смог выстроить сколь-нибудь правдоподобной версии, но даже не начал расследования попытки убийства своего ключевого оппонента.

Более того, Навальный с тех пор приобрел мировую известности и теперь в перерывах между призывами к россиянам не лениться и прийти проголосовать против «Единой России» на выборах 19 сентября пишет почти научные статьи на свою главную тему: борьба с коррупцией. Пока перепечатка его речей в суде становится лидером по продажам в Германии, европейские газеты выпускают его текст о том, что мир должен начать бороться с коррупцией, исходящей из России всерьез ради собственного же блага. Там же политик объясняет, как это сделать.

Единственный вопрос, возымеет ли она какой-то эффект или коллективный Запад так и продолжит ограничиваться санкциями против пары невыездных офицеров ФСБ.

*«Талибан» признана в России террористической организацией и запрещен.

**«Голос» и «Дождь» признаны в России «иностранными агентами».