Байден: "Американские войска не должны сражаться в войне, в которой афганцы не желают сражаться за себя"

Президент Джо Байден выступил с речью о ситуации в Афганистане, где вскоре после вывода американских войск власть почти без сопротивления захватила группировка «Талибан»*. Сейчас тысячи жителей Кабула пытаются спешно покинуть родину, ощущая угрозу со стороны талибов, а американский военный контингент занимается исключительно эвакуацией граждан США и их союзников в стране.

Sobesednik.ru подготовил краткий пересказ его речи.

Американский лидер заявил, что цели, которые США ставили перед собой 20 лет назад, входя в Афганистан уже выполнены — «Аль-Каида»* потерпела серьезное поражение в регионе, а Осама Бен Ладен был убит. Эти цели были достигнуты ещё 10 лет назад, и уже тогда Байден считал нужным вывести войска из Афганистана, но президент Барак Обама на это не пошел. Решение держать войска ещё год, пять или десять привело бы к новым смертям американцев и огромным расходам — за 20 лет операция уже обошлась в $1 трлн. Но американские национальные интересы заключаются в том, чтобы выйти из страны.

«Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении нации. Никогда не предполагалось создать единую централизованную демократию».

Угроза терроризма, исходящая из Афганистана заметно снизилась, да и теперь она исходит из ряда стран, куда «метастазировала» «Аль-Каида». При этом США создали необходимую инфраструктуру в Средней Азии и способны проводить точечные антитеррористические операции, если это понадобится, в том числе на территории Афганистана.

Продолжать финансовые вливания и борьбу в Афганистане было бессмысленно, потому что афганцы, как мы убедились, и сами не готовы были отстаивать своё государство. В задачи США не входит строительство чужого государства.

«Американские войска не могут и не должны сражаться в войне и умирать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться за себя. (...) Мы дали им все возможности определить свое будущее. Чего мы не могли им дать, так это волю к борьбе за это будущее. (...) И вот то, во что я верю в глубине души: неправильно отдавать приказ американским войскам бороться, когда собственные вооруженные силы Афганистана этого не делают».

Байден лично был в Афганистане и много общался с бежавшим из страны президентом Гани. Они ожидали примерно такого сценария развития событий и афганские власти должны были подготовиться к ним: объединиться на политическом фронте, побороть коррупцию — «ничего из этого они не сделали». Договариваться с талибами они тоже не захотели, хотя Байден предлагал.

США вывезут из страны всех, кого планировали и шесть тысяч американских военных обеспечат эту возможность. «Талибан» понимает, что если они нападут, то получат «быстрый и решительный» отпор. США будут продолжать настаивать на соблюдении прав человека в Афганистане, но работа будет вестись на финансовом и дипломатическом уровне без военного вмешательства:

«Я четко отвечу: я не буду повторять ошибок, которые мы совершали в прошлом, — ошибок оставаться и сражаться бесконечно в конфликте, не отвечающем национальным интересам Соединенных Штатов».

*«Талибан» и «Аль-Каида» признаны в России террористическими организациями и запрещены.