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Посол России считает, гражданам Афганистана не нужно бояться прихода талибов к власти

Афганцы, бегущие из страны -- это "мизерная" часть населения, уверен посол РФ. Бояться талибов*, уверен он, нет оснований

Фото: Global Look Press

Жители Афганистана, которые создают давку, прорвавшись на взлетно-посадочную полосу американских военных судов, представляют собой «мизерную» часть населения страны, уверен посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Он полагает, что никаких оснований опасаться прихода к власти запрещенного в России террористического движения «Талибан»* у людей нет.

«Многие из этих страхов [бегущих из страны жителей] не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы*, например, сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не уезжать, сказали, что будут с ними работать», — приводит слова Жирнова ТАСС. Захват власти террористической группировкой российский дипломат называет «сменой власти» и поясняет, что в подобных случаях нормально, если у части населения возникает желание уехать. «То, что в аэропорту давка, это же не весь Афганистан», — оговаривается он, добавляя, что эти жители — «мизерная прослойка» от всего населения.

Ранее СМИ опубликовали видеокадры, на которых видно, как жители Афганистана в панике прорвались к взлетно-посадочной полосе американских военных самолетов, вывозящих из страны граждан США и сотрудничавших с ними афганцев. Люди устраивали давку при посадке на рейс, а также цеплялись за шасси улетающего самолета, а затем, после его взлета, падали и разбивались насмерть.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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