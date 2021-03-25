Посол России считает, гражданам Афганистана не нужно бояться прихода талибов к власти

Жители Афганистана, которые создают давку, прорвавшись на взлетно-посадочную полосу американских военных судов, представляют собой «мизерную» часть населения страны, уверен посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Он полагает, что никаких оснований опасаться прихода к власти запрещенного в России террористического движения «Талибан»* у людей нет.

«Многие из этих страхов [бегущих из страны жителей] не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы*, например, сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не уезжать, сказали, что будут с ними работать», — приводит слова Жирнова ТАСС. Захват власти террористической группировкой российский дипломат называет «сменой власти» и поясняет, что в подобных случаях нормально, если у части населения возникает желание уехать. «То, что в аэропорту давка, это же не весь Афганистан», — оговаривается он, добавляя, что эти жители — «мизерная прослойка» от всего населения.

Ранее СМИ опубликовали видеокадры, на которых видно, как жители Афганистана в панике прорвались к взлетно-посадочной полосе американских военных самолетов, вывозящих из страны граждан США и сотрудничавших с ними афганцев. Люди устраивали давку при посадке на рейс, а также цеплялись за шасси улетающего самолета, а затем, после его взлета, падали и разбивались насмерть.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.