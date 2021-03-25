Захарова прокомментировала шокирующее видео падения афганцев с американского самолёта
Ранее в СМИ стали появляться видео, на которых изображен взлетающий самолет из которого, предположительно, падают люди
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим видео, на котором люди, пытавшиеся улететь из Афганистана, предположительно, зацепившись за шасси американского самолета, падают на землю. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – пишет Захарова.
Ранее СМИ распространил несколько разных видео, на которых изображен взлетающий американский самолет в Афганистане из которого предположительно падают зацепившиеся за него люди.
Вчера движение «Талибан»* объявило о том, что взяло под свой контроль весь Афганистан и ее президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.
*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.
**«Исламское государство» признано в РФ террористической организацией и запрещено.
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Рубрика: Политика