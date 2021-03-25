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Захарова прокомментировала шокирующее видео падения афганцев с американского самолёта

Ранее в СМИ стали появляться видео, на которых изображен взлетающий самолет из которого, предположительно, падают люди

Фото: Скриншот с видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим видео, на котором люди, пытавшиеся улететь из Афганистана, предположительно, зацепившись за шасси американского самолета, падают на землю. Об этом она написала в своем Telegram-канале

«В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – пишет Захарова. 

Фото: Скриншот с видео

Ранее СМИ распространил несколько разных видео, на которых изображен взлетающий американский самолет в Афганистане из которого предположительно падают зацепившиеся за него люди.

Вчера движение «Талибан»* объявило о том, что взяло под свой контроль весь Афганистан и ее президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

*«Талибан» признан в РФ террористической организацией и запрещен.

**«Исламское государство» признано в РФ террористической организацией и запрещено.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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