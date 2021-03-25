Президент Афганистана объяснил, что ушел в отставку, чтобы избежать кровопролития

Президент Афганистана Ашраф Гани написал пост в Facebook о том, почему он ушел в отставку и покинул страну.

«Сегодня я столкнулся со сложным выбором: встать лицом к лицу с вооруженным «Талибаном»*, который хотел войти в [президентский] дворец, или покинуть страну, которой я посвятил свою жизнь и защищал ее последние 20 лет. Если бы ещё было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе было бы большое количество жертв. Талибы пришли сюда, чтобы напасть на Кабул и его жителей. Чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти», – написал Гани.

Ранее боевики объявили о том, что взяли под свой контроль весь Афганистан и ее президент Ашраф Гани покинул страну. В МИД РФ комментируя ситуацию, заявили, что выступают за переходное правительство в Афганистане. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану подчеркнул, что Россия пока не признает власть талибов законной. В свою очередь движение «Талибан»* заявило, что переходного правительства в Афганистане не будет и они ждут полной передачи власти.

*Талибан – организация, запрещенная в России.